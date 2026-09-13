Един или два бокса в Мадрид днес? Колата за сигурност може да бъде с решаваща роля

Ръководителят на програмата на Пирели във Формула 1 Дарио Марафуски заяви след края на съботната квалификация в Мадрид, че не ясно коя стратегия ще бъде по-бързата в хода на днешната Гран При на Испания.

От една страна пит-лейнът на „Мадринг“ е много дълъг и се очаква изпреварванията да са трудни, което би тласнало отборите към по-консервативен подход със само една смяна на гуми. От друга страна обаче в петък се наблюдаваше сравнително висока деградация, най-вече термална такава през дългия 12-ти завой „Ла Монументал“, което отваря вратата към по-агресивни стратегии с два стопа.

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„Картината за неделя остава отворена. На този етап стратегията с един стоп изглежда по-естественият избор, като се имат предвид очакваните трудни изпреварвания и загубата на време в пит-лейна. Все пак, стратегия с два стопа също може да се окаже възможна, ако деградацията остане на нивото, което видяхме в петък.



„Най-вероятно стратегиите ще включват Медиум-Хард и Медиум-Хард-Хард комбинации. Софт-Хард и Софт-Хард-Хард комбинациите се очаква да са с около две секунди по-бавни в хода на цялата дистанция. Несъмнено твърдата смес е най-подходящата и постоянната и повечето пилоти са запазили и двата си комплекта точно поради тази причина.



„Много ще зависи от възможните появи на колата за сигурност и виртуалната коло за сигурност. На градски писти със стени, които са близо до трасето, това е сценарий, който не бива да бъде подценяван, както видяхме в сесиите до момента този уикенд“, обясни Марафуски.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages