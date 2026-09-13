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Оливър Солберг ще започне последния ден на рали "Чили" със солиден аванс

  • 13 сеп 2026 | 08:28
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Оливър Солберг си осигури аванс от 19.1 секунди пред Елфин Еванс преди финалния ден на рали „Чили“, който ще включва четири етапа с обща дължина от 71.2 състезателни километра.

В рамките на съботния ден Солберг записа две етапни победи, докато Еванс не даде нито едно най-добро време. Така разликата между двамата се увеличи с точно девет секунди, като по всичко личи, че Еванс по-скоро ще се бори за второто място със Себастиен Ожие.

Деветкратният шампион беше най-бърз в четири от шестте съботни етапа, за да се доближи на само 1.3 секунди от Еванс в спора за втората позиция. С четирите си етапни победи французинът навакса 8.5 секунди на Еванс, като в същото време изпревари и своя сънародник Адриен Фурмо.

Пилотът на Хюндай се движи на четвъртото място с пасив от 10.7 спрямо Ожие и повече от комфортен аванс пред заемащия петата позиция Сами Паяри. Финландецът надали ще се пребори за четвъртата си поредна победа в Световния рали шампионат (WRC), тъй като изостава с 44.4 от Фурмо и с 1:15.5 от лидера Солберг.

Зад него в топ 10 се движат още Есапека Лапи, Джошуа Макърлийн, лидерът в WRC2 Йоан Росел, Роберт Вирвес и Гас Грийнсмит. Българският пилот Николай Грязин се движеше в челото на WRC2, но катастрофира и отпадна във вчерашния ден.

Финалният ден на рали „Чили“ ще стартира в 15:00 часа българско време, а пауърстейджът, с който ще завърши 12-ят кръг за сезон 2026 в WRC, е предвиден за 19:15 часа.

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Снимки: Imago

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