Оливър Солберг ще започне последния ден на рали "Чили" със солиден аванс

Оливър Солберг си осигури аванс от 19.1 секунди пред Елфин Еванс преди финалния ден на рали „Чили“, който ще включва четири етапа с обща дължина от 71.2 състезателни километра.
В рамките на съботния ден Солберг записа две етапни победи, докато Еванс не даде нито едно най-добро време. Така разликата между двамата се увеличи с точно девет секунди, като по всичко личи, че Еванс по-скоро ще се бори за второто място със Себастиен Ожие.
Деветкратният шампион беше най-бърз в четири от шестте съботни етапа, за да се доближи на само 1.3 секунди от Еванс в спора за втората позиция. С четирите си етапни победи французинът навакса 8.5 секунди на Еванс, като в същото време изпревари и своя сънародник Адриен Фурмо.
Пилотът на Хюндай се движи на четвъртото място с пасив от 10.7 спрямо Ожие и повече от комфортен аванс пред заемащия петата позиция Сами Паяри. Финландецът надали ще се пребори за четвъртата си поредна победа в Световния рали шампионат (WRC), тъй като изостава с 44.4 от Фурмо и с 1:15.5 от лидера Солберг.
Зад него в топ 10 се движат още Есапека Лапи, Джошуа Макърлийн, лидерът в WRC2 Йоан Росел, Роберт Вирвес и Гас Грийнсмит. Българският пилот Николай Грязин се движеше в челото на WRC2, но катастрофира и отпадна във вчерашния ден.
Финалният ден на рали „Чили“ ще стартира в 15:00 часа българско време, а пауърстейджът, с който ще завърши 12-ят кръг за сезон 2026 в WRC, е предвиден за 19:15 часа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago