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Ел Шаарауи се завърна в родния си клуб

  • 3 сеп 2026 | 15:00
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Ел Шаарауи се завърна в родния си клуб

От Дженоа официално обявиха привличането на лявото крило Стефан Ел Шаарауи, който пристига като свободен агент в клуба с договор за 1+1 години.

Така опитният играч се завръща в родния си клуб, за чийто първи състав има едва три мача в периода 2008 - 2010 година. Ел Шаарауи за последно беше част от Рома, където записа общо 348 двубоя с 66 гола и 50 асистенции в два различни периода. Също така той е играл за Падуа, Милан, Монако и Шанхай Шънхуа. Освен това 33-годишният футболист има 32 срещи със 7 попадения и 4 голови паса за националния отбор на Италия.

“С Дженоа преживях първите си емоции и радости като професионалист, така че отново да нося тази фланелка е малко като завършването на един пълен кръг. Да се завърна у дома изпълва мен и семейството ми с гордост. Дженоа е част от нашето ДНК, като желанието да се боря за тези цветове и фенове е стимул, който чувствам много силно. Форца, “грифони”, заяви Ел Шаарауи пред клубния сайт.

Спортният директор Диего Лопес също изрази задоволството си от привличането на крилото. “Наистина искахме Стефан, както и той - нас. Знаем какво означава той за клуба, както и Дженоа - за него. Щастливи сме да го приветстваме обратно в клуба, като с него ще израснем по отношение на класата, опита и идентичността”, коментира той.

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