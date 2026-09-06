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Фрозиноне с нова победа след голово шоу

  • 6 сеп 2026 | 18:24
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Фрозиноне с нова победа след голово шоу

Фрозиноне записа втора поредна победа в Серия А, след като спечели домакинството си на Венеция с 3:2. Миналата седмица тимът на Масимилиано Алвини развали празника на Фиорентина, побеждавайки го с 3:0 на "Артемио Франки", а днес отново бе тръгнал по този път. Домакините водеха с два гола на почивката, но допуснаха изравняване след почивката преди Гиорги Квернадзе да отбележи победния гол седем минути преди края на редовното време.

След предпазливо начало от страна и на двата тима Антонио Раймондо откри резултата в 21-ата минута след първата добра атака. Той се разписа с глава след центриране на Ойоно. Фрозиноне удвои аванса си малко преди почивката, а голмайстор отново бе Раймондо, който получи топката в близост до вратата от Мазини.

След като допусна два гола в четвърти пореден мач, Венеция реши да промени нещо. През втората част гостите владееха повече топката, а влезлият на почивката Джон Йебоа активизира атаките на тима. Еквадорецът върна надеждите на Венеция с гол в 66-ата минута. Това още повече вдъхнови тима на Джовани Стропа и Ричи Саградо изравни. Тези усилия обаче се оказаха направи, тъй като седем минути преди края Квернадзе се разписа и донесе победата на Фрозиноне.

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Снимки: Imago

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