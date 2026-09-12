Дея чака завръщането на 205-сантиметров център

Отборът на Дея спорт чака завръщането от Италия на 205-сантиметровия център Константин Динов, който идва в Бургас от Славия.

Цветан Соколов и Дея стартираха подготовка! Синът на Мартин Стоев ще играе в Бургас

20-годишният блокировач е временно командирован в един от водещите отбори на Ботуша Рана (Верона). В тима има доста отсъстващи волейболисти. Те са ангажирани с националните селекции на различни националности, което пречи на нормалната предсезонна подготовка на Рана (Верона). Константин Динов е повикан, за да помага на отборните тренировки на италианския отбор.

"Очакваме го да се прибере и присъедини към нашата подготовка в близките дни”, разкри пред 24 часа старши треньорът на Дея Георги Димитров.

На линия вече са и близнаците Георги и Валентин Братоеви, които по обективни причини имаха разрешение за кратко закъснение. На макс двуразово тренира и бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов. Сутрин заниманията са във фитнеса, привечер - на полето в зала "Младост".

Първите два контролни мача на Дея са срещу Берое в Стара Загора на 25 и 26 септември.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google