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  3. Цветан Соколов и Дея стартираха подготовка! Синът на Мартин Стоев ще играе в Бургас

Цветан Соколов и Дея стартираха подготовка! Синът на Мартин Стоев ще играе в Бургас

  • 3 сеп 2026 | 17:41
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Синът на бившия национален селекционер по волейбол Мартин Стоев - Ерик, ще играе през новия сезон с екипа  на бургаския Дея.

 23-годишният бивш юношески и младежки национал за последно се състезаваше за италианския Уни Бари Волей в серия “В”.

196-сантиметровият посрещач ще се конкурира за двете места на позиция 4 с екснационала и капитан на бургазлии Валентин Братоев  и с японското попълнение от местния гранд Джей Тект Косуке Хата.

В Бургас пристигнаха и се присъединиха към вечерната тренировка в сряда бразилският център Витао и либерото Хироки Кото, привлечен от отбора на Нагано.

На сутрешното занимание във фитнеса на пълни обороти с отбора тренира бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов.

Диагоналът има 2-годишен договор с бургаския клуб. Последната придобивка Ерик Стоев се включи за сефте.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

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