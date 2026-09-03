Цветан Соколов и Дея стартираха подготовка! Синът на Мартин Стоев ще играе в Бургас

Синът на бившия национален селекционер по волейбол Мартин Стоев - Ерик, ще играе през новия сезон с екипа на бургаския Дея.
23-годишният бивш юношески и младежки национал за последно се състезаваше за италианския Уни Бари Волей в серия “В”.
196-сантиметровият посрещач ще се конкурира за двете места на позиция 4 с екснационала и капитан на бургазлии Валентин Братоев и с японското попълнение от местния гранд Джей Тект Косуке Хата.
В Бургас пристигнаха и се присъединиха към вечерната тренировка в сряда бразилският център Витао и либерото Хироки Кото, привлечен от отбора на Нагано.
На сутрешното занимание във фитнеса на пълни обороти с отбора тренира бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов.
Диагоналът има 2-годишен договор с бургаския клуб. Последната придобивка Ерик Стоев се включи за сефте.
Велизар Маджаров, 24chasa.bgДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google