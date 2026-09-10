Рома измъкна точка в Истанбул срещу Фенербахче в атрактивен сблъсък

Фенербахче и Рома завършиха наравно 1:1 в мач от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Гостите от Италия очаквано владееха инициативата в срещата и задържаха топката в по-дълги периоди от време, но истанбулският гранд сякаш имаше по-чистите положения пред вратата. Браян Кристанте (39’) откри резултата в полза на “вълците” в края на първото полувреме, но Арчи Браун (48’) изравни още в самото начало на втората част.

Първото полувреме предложи сравнително предпазлива игра, като двата отбора не успяваха да създадат достатъчно чисти положения. Рома обаче постепенно започна да намира пространства пред наказателното поле на Фенербахче. В 21-ата минута Пауло Дибала бе изведен очи в очи с Едерсон, но бразилският вратар направи страхотно спасяване. Бразилският страж обаче бе безпомощен в 38-ата минута, когато Брайън Кристанте получи възможност да стреля от границата на наказателното поле и с прецизен удар го преодоля, за да даде преднина на гостите.

Фенербахче излезе значително по-агресивно след почивката и още в началните минути на второто полувреме успя да изравни. Арчи Браун се възползва от отлично подаване на Мейсън Грийнууд, напредна към наказателното поле и технично прехвърли излезлия напред вратар на Рома. Попадението върна домакините в мача и даде допълнителен импулс на турския тим.

До края и двата състава имаха своите възможности да стигнат до победата, но защитите и вратарите се справиха с опасностите пред двете врати. Фенербахче показа по-голяма активност след изравняването, докато Рома продължи да търси възможности при бързи атаки. В последния четвърт час отново възпитаниците на Гасперини вдигнаха оборотите, но стигнаха само до няколко по-опасни вкарвания на кълбото в пеналта В крайна сметка обаче нов гол не падна и двата тима си поделиха точките.

За Фенербахче равенството е добър старт в завръщането на клуба в Шампионската лига, но турският тим ще има още по-сериозно изпитание в следващия си мач от турнира. На 14 октомври Фенербахче ще гостува на Астън Вила, като тимът ще трябва да се справи и с отсъствието на Матео Гендузи, който изтърпява наказание в първите си два мача от турнира.

Рома от своя страна продължава силния си старт на сезона и ще насочи вниманието си към следващите мачове в Италия, преди да се завърне в Шампионската лига. За „вълците“ равенството в Истанбул е ценна точка при завръщането им сред европейския елит и добър резултат с оглед на трудната атмосфера на стадиона на Фенербахче.

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Снимки: Gettyimages