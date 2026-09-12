Сам Деру за напускането на Локомотив: Казаха ми, че бюджетът на клуба ще бъде намален

Посрещачът на националния отбор на Белгия Сам Деру разказа за здравословното си състояние и за преминаването си от Локомотив (Новосибирск) в турския Халкбанк.

Припомняме, че през есента на 2025 г. Деру беше диагностициран с рак, след което премина три триседмични курса на химиотерапия. Въпреки това той успя да завърши сезона с Локомотив и помогна на отбора да спечели бронзовите медали в руското първенство. Той пропусна Лигата на нациите през 2026 г., а в момента участва на Европейското първенство.

„Ракът те учи да живееш за момента. Благодарение на научните познания се справяш, но някъде дълбоко в съзнанието ти остава мисълта, че болестта може да се върне някой ден. Засега обаче прегледите дават положителни резултати и това е успокояващо. Колкото по-дълго се запазват добрите новини, толкова по-малка е вероятността от рецидив“, споделя Деру в интервю за белгийската волейболна федерация.

„Отново се чувствах добре, затова ми позволиха да играя. Лично аз смятам, че заслужавах дори повече игрово време в плейофите. Но тъкмо се бях върнал след рехабилитация, така че увереността ми все още не се беше възвърнала напълно. Въпреки това доказах, че имам характер“, добави той.

След края на сезона Деру премина от Локомотив в Халкбанк, а също така стана баща за втори път – той и бившата българска волейболистка Добриана Рабаджиева се сдобиха с дъщеря на име Мия.

„Казаха ми, че в руския клуб ще има намаление на бюджета, затова се възползвах от възможността да премина в Халкбанк. Това е турски клуб с амбиции, със Стойчев като старши треньор; те запазиха Казийски и привлякоха разпределителя на националния отбор Йенипазар. Може би не е най-силният турски отбор, но определено ще можем да се докажем“, коментира волейболистът.

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„Появата на дъщеря ми Мия донякъде изигра роля за преместването в Анкара. Синът ми Бас обожава новородената си сестра. За него и за родителите ми е малко по-лесно да ни идват на гости, когато сме в Турция“, обясни Деру.

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„За повечето хора в Русия ограниченията бяха нещо, с което се сблъскваха изключително рядко. Но в големите градове – и например в Казан – понякога можеше да се чуе, че летищата са затворени поради възможни проблеми във въздушното пространство“, каза 34-годишният волейболист.

На въпрос кое смята за най-голямото постижение в кариерата си до момента, той отговори:

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„Мисля, че най-голямото постижение тепърва предстои, особено с националния отбор на Белгия. Но освен това постигнах големи успехи в полския Закса. Все пак, може би бих определил първия си сезон в Казан като абсолютен връх. Там вече бях по-зрял и проявих характер, който ми позволи да се върна след сериозна операция и да допринеса за успехите на отбора“, отбеляза Сам.

Деру мечтае за медал от Евро 2026 и класиране на Олимпиадата през 2028 г.

„Смятаме, че медалът е напълно постижим. Разбира се, няма да е лесно, но това определено е голямата мечта на отбора. Защо не? Имаме основен нападател от световна класа, двама опитни разпределители, които се допълват, и достоен състав от централни блокировачи. Просто имаме много балансиран отбор с голям опит. Трябва да се изкачим с няколко позиции в световната ранглиста и след това да се надяваме, че страните от Азия и Южна Америка ще победят най-силните ни конкуренти. Олимпийските игри определено остават нашата основна цел“, каза Деру.

В първия си мач от Европейското първенство Белгия победи Нидерландия с 3:1, а Деру стана най-резултатният играч в отбора с 19 точки и 50% успеваемост в атака.

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