Сам Деру подписа с "българския" Халкбанк

Турският волейболен клуб Халкбанк (Анкара) официално обяви привличането на белгийския посрещач Сам Деру. Трансферът е част от селекцията на отбора за новия сезон.
Деро е опитен състезател с богата визитка, включваща участие в някои от най-силните европейски първенства и водещи клубове. Той се отличава със значителен международен опит, натрупан както на клубно, така и на национално ниво.
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Волейболистът е ключова фигура в националния отбор на Белгия в продължение на много години. От ръководството на Халкбанк изразиха увереност, че с огромния си опит и познания за играта, Деро ще допринесе съществено за успехите на тима.
Сам Деро може да премине в Халкбанк
„Пожелаваме на Сам Деру сезон, изпълнен с успехи под синьо-белия екип, и го приветстваме с добре дошъл в семейството на Халкбанк“, се казва в съобщението на клуба.
Старши треньор на Халкбанк е бившият селекционер на националния отбор на България Радостин Стойчев.
Вчера Халкбанк обяви, че за втори пореден сезон ще разчита на легендата на българския волейбол Матей Казийски.
Матей Казийски остава в Халкбанк
За новия сезон Халкбанк привлече и национала Денислав Бърдаров, който ще се конкурира за титулярно място сред посрещачите точно с Матей Казийски и Сам Деру.