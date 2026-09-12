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Зверев пречупи Хачанов за трети пореден финал от Големия шлем

  • 12 сеп 2026 | 01:30
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Зверев пречупи Хачанов за трети пореден финал от Големия шлем

Александър Зверев стана първият финалист на Откритото първенство на САЩ при мъжете, след като победи Карен Хачанов с 3:0 сета в първия полуфинален сблъсък в Ню Йорк. Водачът в схемата спечели срещата на централния корт „Артър Аш“ с резултат 6:3, 7:6 (7) и 7:6 (6). С този триумф германецът се класира за своя трети пореден финал в Големия шлем, докато неговият съперник приключи участието си в турнира крачка преди спора за титлата.

Първият сет се разви изключително бързо и без възможности за пробив пред двамата тенисисти в началните геймове. Решаващият момент настъпи в осмия гейм при резултат 4:3 в полза на Зверев. Тогава Хачанов допусна колебания на свое подаване, което позволи на германеца да реализира ключов брейк за 5:3, а веднага след това и да затвори частта на свой сервис с 6:3.

Във втория сет двамата си размениха по един ранен пробив, след което стабилизираха играта си и се стигна до тайбрек. В него Хачанов имаше своите шансове, но Зверев показа по-стабилни нерви и измъкна победата с 9:7 точки.

Третият сет премина под знака на пълна доминация на сервиращите, като нито един от двамата не допусна да бъде пробит. Така отново се стигна до тайбрек, където битката продължи да бъде изключително оспорвана, но отново германецът бе по-прецизен във важните моменти и спечели с 8:6, като така затвори и мача.

Зверев записа 15 аса в хода на мача срещу 6 за Хачанов и спечели 75% от точките на своя първи сервис. Германецът допусна 6 двойни грешки, но бе изключително прецизен в решителните разигравания.

С този триумф 29-годишният Александър Зверев си осигури участие в своя шести финал в турнири от Големия шлем. Любопитен факт е, че той се класира за финала на US Open за втори път в кариерата си, след като през 2020 година загуби драматично спора за титлата от Доминик Тийм след петсетова драма. Преди броени месеци германецът спечели и титлата на "Ролан Гарос" в Париж, като това се очертава като най-успешната година в кариерата му до момента.

На финала в неделя Зверев очаква победителя от изцяло американския сблъсък между Бен Шелтън и Франсис Тиафо.

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Снимки: Gettyimages

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