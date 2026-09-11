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  3. Мартин Атанасов: Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага

Мартин Атанасов: Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага

  • 11 сеп 2026 | 21:45
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Нападателят на българския национален отбор по волейбол Мартин Атанасов пожела градация в състава на "трикольорите" в съботния двубой срещу Украйна от груповата фаза на Евро 2026 в София.

Един от най-опитните в тима, воден от Джанлоренцо Бленджини, е щастлив от подкрепата на публиката в мача срещу Португалия, спечелен с 3:0.

Първите отзиви след победата на България над Португалия с 3:0
Първите отзиви след победата на България над Португалия с 3:0

Атанасов похвали и отборната игра на България след втория успех в турнира.

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"Португалците са много по-силен и техничен отбор. Трябваше да сме концентрирани и да затворим двубоя в три гейма. Утре ни чака много тежък мач и беше важно да имаме повече време за възстановяване. Във важните моменти трябва да правим разликата. Дано продължаваме така, това са големите отбори. Много бързо минаха 10 години вече. Винаги е удоволствие да играя. Опитвам се да вкарвам спокойствие в отбора след по-младите. Колективът ни е перфектен до момента. Пълната зала ни помага, но в даден момент може да ни изиграе лоша шега заради по-малкия опит в отбора. Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага. Държим концентрация, доволен съм от момчетата. Дано има градация, защото ще става все по-тежко. Очаквам много труден мач. Те имат силов сервис и са висок отбор. Утре ще мислим как ще изглеждаме тактически срещу Украйна", коментира Атанасов след двубоя в "Арена София”.

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Снимки: Борислав Трошев

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