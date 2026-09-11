Франсис Тиафо с епичен обрат на US Open след промяна в екипа и режима си

Франсис Тиафо за пореден път доказа изключителната си устойчивост на корта, като отвори нова паметна страница в кариерата си на Откритото първенство на САЩ. В драматичен четвъртфинал срещу сънародника си Алекс Михелсен, 11-ият поставен в схемата осъществи впечатляващ обрат от два сета пасив и изоставане с 5:3 в третата част, за да спечели с 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6) след над четири часа и половина битка на стадион „Артър Аш“.

Михелсен влезе в двубоя в страхотна серия, като не бе загубил нито един сет в първите си четири мача в Ню Йорк, и бързо поведе с 2:0 сета срещу мудния в началото Тиафо. На крачка от първия си полуфинал в Големия шлем, Михелсен сервираше за мача при 5:3 в третия сет. Тогава обаче Тиафо намери ритъма си, направи два последователни пробива и промени изцяло развоя на събитията. В решителния пети сет той отново преодоля изоставане от пробив, за да измъкне тайбрека с 10:6 точки (7:6(6).

Friday at 7 p.m. ET.



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След края на двубоя Тиафо прегърна разплакания Михелсен на мрежата в един от най-трогателните моменти на турнира. „Много харесвам Алекс. Разбирам момента – той плачеше на рамото ми. Казах му, че един ден ще бъде на това място и отново ще играем такива мачове“, сподели победителят. За Тиафо това е трети полуфинал в Ню Йорк след 2022 и 2024 г., с което той се присъедини към Андре Агаси като единствените американци с подобно постижение през този век.

Зад тази физическа и психическа устойчивост стои пълното пренастройване на Тиафо след трудната за него 2025 година. В търсене на промяна той разпусна предишния си щаб, раздели се с треньора Дейвид Уит и за началото на сезон 2026 назначи д-р Марк Ковакс за старши треньор, подпомаган от Брайън Кубик като спаринг партньор и асистент.

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Освен промените в екипа, американецът прегърна и фитнес предизвикателството „Hard 75“, което изисква стриктна дисциплина, тренировки и изпиване на 4 литра вода всеки ден. „Това ми помогна ментално повече от всичко останало. Създаде ми нов начин на живот – просто се събуждаш и правиш трудните неща всеки ден. Човек трябва да се изправи, да се огледа в огледалото и да продължи напред“, коментира той за новия си режим, благодарение на който се завръща и в топ 10 на световната ранглиста.

В битка за първия си финал от Големия шлем Франсис Тиафо ще се изправи срещу своя сънародник Бен Шелтън, който сътвори сензация, елиминирайки действащия шампион Карлос Алкарас след друг петсетов триумф. Предстоящият дуел гарантира американски представител на финала на US Open. В преките им двубои двамата са си разменили по една победа – Шелтън надделя във Вашингтон през 2025 г., а Тиафо спечели петсетовия им сблъсък на US Open през 2024 г.

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Снимки: Gettyimages