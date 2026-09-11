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  3. Симеон Николов: От утре вдигаме нивото

Симеон Николов: От утре вдигаме нивото

  • 11 сеп 2026 | 20:54
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Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов говори след втората категорична победа на „лъвовете“ на Европейското първенство в София.

Днес селекцията на Джанлоренцо Бленджини се наложи с 3:0 над Португалия и записа втория си чист успех в „Арена София“. След победата по-малкият от братята Николов сподели, че с утрешния мач срещу Украйна започва по-трудното и съответно отборът ни ще трябва да вдигне своето ниво още повече.

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„Не знам дали беше по-лесно или по-трудно. Важното е, че взехме трите точки. Утре вдигаме нивото, съперниците стават по-тежки. Със сигурност очаква по-труден мач с Украйна, те са по-силен отбор от Северна Македония и Португалия“, каза Мони Николов.

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Снимки: Борислав Трошев

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