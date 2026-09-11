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Давид Давидов: Надявам се момчетата да извлекат максимума от домашното първенство

  • 11 сеп 2026 | 19:50
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Президентът на Волейболен клуб Левски София и доскорошен член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол Давид Давидов говори специално пред Sportal.bg преди двубоя между България и Португалия на Евроволей в София.

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„Отдавна сме отвъд съветите към тези момчета, след последните две години, те са стигнали вече ниво, което е над нивото на Левски и родното първенство. Така че можем само да им се радваме и да ги подкрепяме. Надяваме се да зарадват себе си и публиката, която ще дойде да ги наблюдава. Да играят пред пълна зала е страхотно изживяване, домашно първенство, спомен за цял живот.

„Аз нямам очаквания. Надявам се те да се възползват от тази прекрасна организация, която е създадена и да извлекат максимума от първенството, което означава достигане до финалната четворка“, каза Давид Давидов.

Цялото интервю с Давид Давидов може да видите в прикаченото видео.

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Снимки: Sportal.bg

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