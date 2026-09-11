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Предстоят сериозни финансови предизвикателства пред женския тенис

  • 11 сеп 2026 | 04:37
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Предстоят сериозни финансови предизвикателства пред женския тенис

Женската тенис асоциация (WTA) е изправена пред значителни финансови затруднения, показаха данни, обсъждани на срещи в Ню Йорк и публикувани в медийни репортажи, включително от The Telegraph. Според излезлите информации организацията прогнозира сериозен оперативен натиск за следващите няколко години, който може драстично да изчерпа нейните ликвидни резерви.

Според публикуваните медийни данни, WTA е изправена пред очаквана оперативна загуба от около 23 милиона долара до 2026 година. В резултат на това се прогнозира, че наличността по сметките на организацията в края на 2026 г. може да спадне до едва 15 милиона долара. При запазване на тази тенденция съществува реален риск асоциацията да навлезе с отрицателен баланс през 2027 г., което налага планиране на мерки за съкращаване на разходите.

Основните причини за дефицита, посочени в медийните доклади, са свързани с ранното прекратяване на договора за провеждане на финалния турнир на WTA в Саудитска Арабия (Рияд) и преместването на събитието, както и с прекратяването на финансирането от страна на частната инвестиционна фирма CVC Capital Partners. Тези два фактора значително засилват финансовото отслабване на асоциацията в период на ръководни промени.

Важно е финансовото състояние на самата WTA като организация да бъде ясно разграничено от индивидуалните приходи и търговски договори на отделни тенисистки. Например, филипинската състезателка Алекс Еала отбелязва значителен възход в търговския си потенциал с успехи на корта и извън него, според доклади на Forbes. Тези индивидуални спонсорски сделки и доходи от награден фонд обаче остават отделна тема и нямат пряка връзка с потвърдените корпоративни финансови затруднения и прогнозирани загуби на управляващото тяло на женския тенис.

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