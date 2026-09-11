Борис Халачев: Опитваме се да освободим още билети за мача с Полша

Главният организатор на Европейското първенство по волейбол в София Борис Халачев разкри пред Sportal.bg, че организаторите правят всичко по силите си да освободят още билети за предстоящия двубой между България и Полша, който ще се играе идната сряда.

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„Мисля, че организацията е на ниво, всичко е под контрол. С колегите сме си разпределили задачите и всеки си действа на неговия фронт. През годините сме организирали множество събития, винаги първият ден е най-труден, като започне състезанието правим само дребни корекции“, заяви Халачев.



„Опитваме се да освободим още билети за мача с Полша, които са блокирани от европейската конфедерация. Към днешна дата, за съжаление няма свободни билети, но вярвам, че ще намерим начин да пуснем някаква допълнителна бройка в продажба“, добави той.

Цялото интервю с Борис Халачев може да видите в прикаченото видео.

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Снимки: Sportal.bg