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Боре Кьосев: Играчите ни са на топ ниво, не трябва да се съмняваме в тях

  • 11 сеп 2026 | 19:15
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Легендата на българския волейбол Борислав Кьосев даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди втория мач на националния отбор на България на домашното Европейско първенство в София.

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„Очаква най-вече победа (срещу Португалия). Но смятам, че момчетата бавно навлизат в игрова форма. Напипват залата, напипват публиката. Играчите ни са на топ ниво и не трябва да се съмняваме в тяхната мотивация и желанието им да покажат пред българската публика това, което вече показаха миналата година“, каза легендата на българския волейбол.

„За мен едно влизане във финалната четворка ще е голям успех, аз съм реалист. Все пак, Европейското първенство е на 80% Световно. Така че, както можеш да станеш първи, така може да станеш и десети“, добави Кьосев.

Цялото интервю с Борислав Кьосев може да видите в прикаченото видео.

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Снимки: Sportal.bg

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