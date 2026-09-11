Деян Нинов: Получава се истински волейболен празник в "Арена София"

Президентът на Волейболен клуб Люлин Деня Нинов говори пред Sportal.bg преди началото на втория мач на националния отбор на България на домашното Европейско първенство в София.

България удвои аванса си срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

„Обстановката е изключително позитивна, даже празнична. Всички са много усмихнати и нямат търпение за мача, получава се един истински празник. Началото срещу Северна Македония беше нормално, с леки колебания, но това е напълно нормално за големи отбори на голям турни, но в края на геймовете си пролича кой е по-класният отбор. Очаквам и срещу Португалия да е така“, каза Нинов пред Sportal.bg.

Цялото интервю с президент на ВК Люлин може да видите в прикаченото видео.

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Снимки: Sportal.bg