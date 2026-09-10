Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев е на 1/4-финал на турнир във Франция

Александър Василев е на 1/4-финал на турнир във Франция

  • 10 сеп 2026 | 16:07
  • 468
  • 0
Александър Василев е на 1/4-финал на турнир във Франция

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Плезир (Франция) с награден фонд 30 хиляди евро.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под номер 5 в основната схема, победи участващия с "уайлд кард" представител на домакините Люк Фомба с 6:4, 6:7(3), 6:1 за два часа и 44 минути.

Василев на два пъти пропиля пробив пасив в първия сет и изостана с 3:4, но тогава спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат. Във втората част българинът навакса от 1:4, отрази два сетбола при 5:6 и стигна до тайбрек, но в него отстъпи с 3:7 точки.

В решаващия трети сет Василев започна с пет поредни гейма и затвори срещата на собствен сервис.

Съперник на българина в четвъртфиналната фаза ще бъде Никола Славич (Швеция).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на турнир в Румъния

Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на турнир в Румъния

  • 10 сеп 2026 | 14:41
  • 359
  • 0
Елена Рибакина става 30-ата тенисистка, която оглавява световната ранглиста

Елена Рибакина става 30-ата тенисистка, която оглавява световната ранглиста

  • 10 сеп 2026 | 14:38
  • 571
  • 1
Адриан Андреев приключи участието си във втория кръг на турнир в Мароко

Адриан Андреев приключи участието си във втория кръг на турнир в Мароко

  • 10 сеп 2026 | 14:27
  • 461
  • 0
Цинвън Чжън смята, че US Open й е помогнал да намери играта си

Цинвън Чжън смята, че US Open й е помогнал да намери играта си

  • 10 сеп 2026 | 11:02
  • 1130
  • 0
Зверев достигна четвърти пореден полуфинал в турнирите от Големия шлем

Зверев достигна четвърти пореден полуфинал в турнирите от Големия шлем

  • 10 сеп 2026 | 07:06
  • 4196
  • 0
Ден 11 на US Open: ясни са всички полуфиналисти

Ден 11 на US Open: ясни са всички полуфиналисти

  • 10 сеп 2026 | 06:22
  • 12447
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 53934
  • 107
ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

  • 10 сеп 2026 | 16:40
  • 3478
  • 10
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 8610
  • 15
Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 1580
  • 0
Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 5591
  • 23
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

  • 10 сеп 2026 | 13:48
  • 56139
  • 75