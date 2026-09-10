Александър Василев е на 1/4-финал на турнир във Франция

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Плезир (Франция) с награден фонд 30 хиляди евро.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под номер 5 в основната схема, победи участващия с "уайлд кард" представител на домакините Люк Фомба с 6:4, 6:7(3), 6:1 за два часа и 44 минути.

Василев на два пъти пропиля пробив пасив в първия сет и изостана с 3:4, но тогава спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат. Във втората част българинът навакса от 1:4, отрази два сетбола при 5:6 и стигна до тайбрек, но в него отстъпи с 3:7 точки.

В решаващия трети сет Василев започна с пет поредни гейма и затвори срещата на собствен сервис.

Съперник на българина в четвъртфиналната фаза ще бъде Никола Славич (Швеция).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google