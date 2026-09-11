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  3. Ирландецът Еди Дънбар спечели 19 етап от Обиколката на Испания

Ирландецът Еди Дънбар спечели 19 етап от Обиколката на Испания

  • 11 сеп 2026 | 18:54
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Ирландецът Еди Дънбар спечели 19 етап от Обиколката на Испания

Ирландецът Еди Дънбар от тима на Пинарело Кю 36,5 спечели 19-ия етап от Обиколката на Испания, а лидерите в генералното класиране пристигнаха на финала с равно време, което бе изцяло по вкуса на носителя на "червената фланелка" Енрик Мас от Мовистар.

Дънбар финишира първи с време от 5 часа и 54 минути в днешния 210,8 километров етап от Малага до Пеняс Бланкас, който е и най-дългият в тазгодишната Вуелта. Дънбар атакува на финалната височина Пеняс Бланкас и изпревари с 14 секунди колумбиеца Сантяго Буитраго (Бахрейн-Викториъс) и с 23 секунди британеца Томас Глок (Пинарело Кю 36,5), които заеха второто и третото място.

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Претендентите за генерално класиране оставиха група от 11 състезатели да се откъснат и да си оспорват победата в днешния ден, а самите те се дебнеха през цялото време. Четирикратният победител във Вуелтата Примож Роглич (Ред Бул-Бора-Хансгрое), който е втори в генералното класиране, бе най-активен в атаките, но така и не успя да спечели време нито на лидера Енрик Мас, нито на третия Феликс Гал (Декатлон). Словенецът, испанецът и австриецът финишираха заедно в група на 5.11 минути зад победителя Дънбар.

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Така два етапа преди края Енрик Мас (на снимката) запазва червеното трико с преднина от 1.37 минути пред Роглич и 3:01 минути пред Гал.

В утрешния ден колоездачите ще трябва да преминат 186,8-километров планински етап от Ла Калаора до Коядо дел Алгуасил.

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Снимки: Imago

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