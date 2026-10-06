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Легендарният алпинист Александър Хубер гост на 21-ите Дни на предизвикателствата

  • 6 окт 2026 | 13:36
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Легендарният алпинист Александър Хубер гост на 21-ите Дни на предизвикателствата

Световноизвестни представители на алпинизма, екстремните ски и приключенското кино, български спортисти и еко експерти, както и селекция от международни филми ще бъдат част от 21-вото издание на „Дни на предизвикателствата“. Фестивалът ще се проведе от 1 до 3 декември в Дома на киното в София и ще събере истории за човешки постижения, експедиции, екстремни спортове и опазване на природата.

Сред специалните международни гости тази година е Александър Хубе, един от водещите германски алпинисти и част от легендарния алпийски тандем „Братя Хубер“. Френският режисьор и фотограф Кристоф Рейла, директор на филмовия фестивал в Шамони, ще представи международната приключенска кино сцена заедно с екстремния немски фотограф Мориц Атенбергер. В София ще гостува и френският екстремен скиор Вивиан Бруше известен със своите високопланински спускания по сложни алпийски маршрути.

Българската програма ще представи различни направления от света на екстремните спортове и приключенията. Пирин Галов ще разкаже за участието си в 500-километровия ултрамаратон „Тичино 500“ в Швейцария, където тази година спечели сребърен медал, а Димитър Димитров – Уинки ще разкаже за развитието и спецификите на българското пещерно гмуркане. В програмата е включено и пътешествие до едни от най-интересните кайтсърф дестинации в Оман с Никола Багаров.

Представители на БАССЕС ще представят света на фрийрайд скиорите и програмата насочена към юноши “Тийн лавинистика”. Фестивалът ще обърне внимание и на развитието на спортното катерене в България в партньорство с Българската федерация по катерене и алпинизъм (БФКА).

Традиционно богатата филмова програма ще представи продукции от света на приключенското и екстремното кино. Зрителите ще видят истории, свързани с планинско колоездене, екстремни ски, каяк в диви води, кайтсърф, катерене, алпинизъм, парапланеризъм и рекорди в гмуркането. Част от селекцията поставя акцент и върху теми, свързани с опазването на природата и човешкото въздействие върху нея.

Сред природозащитните акценти на фестивала е кампанията „1% за българската природа“ на магазини „Стената“. Тази година инициативата е насочена към подкрепата на новия туристически маршрут „Връшка чука – Ком“.

В рамките на партньорството с „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ фестивалът ще постави във фокус и професията на планинския водач – нейната роля, отговорности и значението ѝ за безопасното и устойчиво пребиваване в планината.

21-вото издание на „Дни на предизвикателствата“ продължава традицията на фестивала да среща публиката с хора, които изследват границите на възможното – чрез спорт, пътуване, приключения и кино.

Дни на предизвикателствата 2026 се организират от магазини “Стената” в партньорство с Посолството на Франция в България, Френски институт България, Посолство на Република Германия, Фондация “София - европейска столица на културата”, Фондация “Америка за България”, VisitSofia.bg, Одисея-ИН, Subaru Bulgaria, Harmonica, Aquamatrix.

Билети за събитието, организирано от магазини “Стената”, вече са в продажба в системата на Bilet.bg

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