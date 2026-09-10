Швейцарец спечели 18-ия етап по часовник от Обиколката на Испания

С време от 35 минути и 22 секунди швейцарецът Щефан Кюнг от тима на Тудор записа победа в 18-ия етап от Обиколката на Испания, който представляваше 32,1 километра индивидуална езда по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес.

Големият победител в етапа обаче се оказа лидерът в генералното класиране Енрик Мас (Мовистар), който загуби само 32 секунди от специалиста в тази дисциплина и негов основен съперник за "червената фланелка" Примож Роглич (Ред Бул-Бора-Хансгрое). Словенецът остана четвърти на 20 секунди зад Кюнг, а Мас бе 12-и на 52 секунди зад първенеца в етапа.

❤️ Mas saves La Roja and Küng takes the ITT win!



❤️ ¡Mas salva La Roja tras una gran contrarreloj que se lleva Küng!#LaVuelta26 pic.twitter.com/xTyGBCX8Qw — La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2026

Матю Бренън спечели и 17-ия етап от Обиколката на Испания за своя пети етапен успех

Втори в днешния ден завърши британецът Калъм Торнли (Ред Бул-Бора-Хансгрое), който остана само на три секунди зад Кюнг, а трети се нареди португалецът Жоао Алмейда (ОАЕ) на девет секунди от Кюнг.

Австриецът Феликс Гал, който започна днешния ден на второ място в генералното класиране, очаквано загуби време в най-слабата си дисциплина. Колоездачът на Декатлон завърши 26-и на 1:47 минути зад Щефан Кюнг.

Така в обновеното подреждане преди заключителните три етапа начело остава Енрик Мас с аванс от 1:37 минути пред Примож Роглич и 3:01 минути пред Феликс Гал. Всички останали са на над пет минути изоставане.

В утрешния 19-и етап колоездачите ще преминат 210,8 километра от Малага до Пеняс Бланкас.

Матю Бренън спечели четвърта етапна победа в Обиколката на Испания

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Снимки: Imago