Калояна Наблантова оказа сериозна съпротива, но загуби от 11-тата в света

Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" във Вантаа (Финландия) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българка отстъпи пред петата в схемата японка и 11-а в световната ранглиста Нозоми Окухара с 19:21, 21:19, 18:21 за час и 24 минути на корта.

И трите части на двубоя бяха изключително оспорвани. В третия гейм Налбантова поведе с 13:10, но японката отговори със серия от седем безответни точки и стигна до обрат и до крайния успех.

В надпреварата ще участват и петкратните европейски шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 3 в схемата, и ще започнат утре с двубой срещу квалификантките Щайн Кюсперт и Изабел Лохау (Германия).

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