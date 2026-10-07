Топалов игра срещу 30 едновременно в шахматна магия на остров Капри

Бившият световен шампион по шахмат Веселин Топалов постигна съкрушителен успех в демонстративен сеанс по едновременна игра на италианския остров Капри. Българският гросмайстор се изправи срещу 30 опоненти на открития площад „Армандо Диас“, като записа 26 победи и 4 ремита, съобщава италианската информационна агенция ANSA.

Ексклузивното събитие, организирано от община Капри и местния шахматен клуб, се проведе с участието на специално поканени гости. Символичният първи ход на дъската бе направен лично от кмета на града Паоло Фалко.

Демонстрацията на Капри затвърждава отличната форма на Топалов, който наскоро разгроми с 16–8 Гари Каспаров в Мача на легендите, проведен в Сейнт Луис от 11 до 13 септември.

Топалов разгроми Каспаров в Мача на легендите

Освен с шахматните емоции, престоят на Топалов ще остане запомнящ се и с докосването до голямата световна история. Пре publika.bg гросмайсторът сподели вълнуващ детайл от визитата си:

"В местния клуб пазят оригиналната щахматна дъска от партия, играна през 1908 година между Владимир Ленин и Александър Богданов, а Максим Горки е бил сред зрителите“, сподели пред publika.bg Топалов.

Въпросната историческа среща се провежда през април 1908 г. във вилата на легендарния руски писател Максим Горки на Капри. Тогава островът се превръща в сборен пункт за ключови фигури от болшевишката фракция. Зад кулисите на приятелското гостуване обаче тлее сериозен идеологически разкол между Ленин и Богданов — виден учен, философ и лекар.

Историята помни, че Богданов е бил изключително силен шахматист и редовно е побеждавал бъдещия съветски лидер. Именно по време на тази партия на Капри Ленин губи играта, а моментът е запечатан на една от най-известните и емблематични фотографии на XX век. Повече от век по-късно, Веселин Топалов пренесе шахматните традиции на острова в новото време, оставяйки своята ярка следа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google