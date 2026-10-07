Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Топалов игра срещу 30 едновременно в шахматна магия на остров Капри

  • 7 окт 2026 | 09:18
  • 482
  • 0
Топалов игра срещу 30 едновременно в шахматна магия на остров Капри

Бившият световен шампион по шахмат Веселин Топалов постигна съкрушителен успех в демонстративен сеанс по едновременна игра на италианския остров Капри. Българският гросмайстор се изправи срещу 30 опоненти на открития площад „Армандо Диас“, като записа 26 победи и 4 ремита, съобщава италианската информационна агенция ANSA.

Ексклузивното събитие, организирано от община Капри и местния шахматен клуб, се проведе с участието на специално поканени гости. Символичният първи ход на дъската бе направен лично от кмета на града Паоло Фалко.

Демонстрацията на Капри затвърждава отличната форма на Топалов, който наскоро разгроми с 16–8 Гари Каспаров в Мача на легендите, проведен в Сейнт Луис от 11 до 13 септември.

Топалов разгроми Каспаров в Мача на легендите
Топалов разгроми Каспаров в Мача на легендите

Освен с шахматните емоции, престоят на Топалов ще остане запомнящ се и с докосването до голямата световна история. Пре publika.bg гросмайсторът сподели вълнуващ детайл от визитата си:

"В местния клуб пазят оригиналната щахматна дъска от партия, играна през 1908 година между Владимир Ленин и Александър Богданов, а Максим Горки е бил сред зрителите“, сподели пред publika.bg Топалов.

Въпросната историческа среща се провежда през април 1908 г. във вилата на легендарния руски писател Максим Горки на Капри. Тогава островът се превръща в сборен пункт за ключови фигури от болшевишката фракция. Зад кулисите на приятелското гостуване обаче тлее сериозен идеологически разкол между Ленин и Богданов — виден учен, философ и лекар.

Историята помни, че Богданов е бил изключително силен шахматист и редовно е побеждавал бъдещия съветски лидер. Именно по време на тази партия на Капри Ленин губи играта, а моментът е запечатан на една от най-известните и емблематични фотографии на XX век. Повече от век по-късно, Веселин Топалов пренесе шахматните традиции на острова в новото време, оставяйки своята ярка следа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

България с първа победа на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 години

България с първа победа на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 години

  • 6 окт 2026 | 21:51
  • 889
  • 1
Калояна Наблантова оказа сериозна съпротива, но загуби от 11-тата в света

Калояна Наблантова оказа сериозна съпротива, но загуби от 11-тата в света

  • 6 окт 2026 | 16:48
  • 747
  • 0
Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 16570
  • 63
Легендарният алпинист Александър Хубер гост на 21-ите Дни на предизвикателствата

Легендарният алпинист Александър Хубер гост на 21-ите Дни на предизвикателствата

  • 6 окт 2026 | 13:36
  • 621
  • 0
Злато и други медали за фехтовален клуб Младост от Европейската купа

Злато и други медали за фехтовален клуб Младост от Европейската купа

  • 6 окт 2026 | 13:31
  • 400
  • 0
Спор на Европейското: Чиконе иска истината за фотофиниша срещу Евенепул

Спор на Европейското: Чиконе иска истината за фотофиниша срещу Евенепул

  • 6 окт 2026 | 11:04
  • 908
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 43354
  • 82
Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 145992
  • 351
Последно сбогом с Илиян Филипов: днес е поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

Последно сбогом с Илиян Филипов: днес е поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

  • 7 окт 2026 | 09:37
  • 195
  • 0
"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 36094
  • 67
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 28646
  • 22
Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

  • 6 окт 2026 | 21:45
  • 32059
  • 106