Матю Бренън спечели и 17-ия етап от Обиколката на Испания за своя пети етапен успех

Британецът Матю Бренън от отбора на Висма-Лийз а байк продължава с фантастичния си дебют в Обиколката на Испания.

21-годишният колоездач спечели 17-ия етап - 185 километра от Дос Ерманас до Севиля и вече има пет етапни победи от началото на Вуелтата. В типичния си стил той успя да триумфира в масовия финален спринт в центъра на Севиля, като финишира с време от 4 часа, 7 минути и 5 секунди.

Втори в етапа завърши белгиецът Жорди Меус от тима на Ред Бул-Бора-Хансгрое, а трети остана датчанинът Магнус Корт-Нилсен от Уно-Екс Мобилите. Основната група пристигна с времето на победителя Бренън.

Hubo intentos para sorprender, pero volvimos a tener un duelo al sprint entre Matthew Brennan y todos los demás. Revive el último kilómetro gracias a @CarrefourES pic.twitter.com/q94MVqESy8 — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2026

В челото на генералното класиране размествания не настъпиха. Лидер с "червената фланелка" продължава да бъде испанецът Енрик Мас от Мовистар. Той има преднина от 2:06 минути пред австриеца Феликс Гал (Декатлон) и 2:10 минути пред словенеца Примож Роглич (Ред Бул-Бора-Хансгрое). Размествания обаче ще настъпят в утрешния ден, когато има индивидуален старт по часовник. Той е с дължина от 32,1 километра от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес.

В подреждането по точки начело е белгиецът Ваут ван Аерт от Висма-Лийз а байк, а при катерачите води колумбиецът Сантяго Буитраго от Бахрейн-Викториъс.

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