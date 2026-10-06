България с първа победа на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 години

Тимът на България записа първа победа на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

В плейофа националите спечелиха срещу Алжир с 2:0. Така те ще играят за местата от 33-то до 40-то. Първият мач на тима утре ще бъде срещу Азербайджан.

До момента на шампионата българите допуснаха загуби от Австралия и от Обединените Арабски Емирства.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

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