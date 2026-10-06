Отложиха две поредни шампионатни срещи на Струмска слава

Следващите две шампионатни срещи на Струмска слава (Радомир) от Югозападната Трета лига се отлагат, съобщи официалният сайт на клуба. Двубоите срещу ФК Кюстендил от 11 кръг и Ботев (Ихтиман) от 12 кръг няма да се играят по програма.
Причината са предстоящите квалификации за Европейското първенство по футбол, в които ще участва Аматьорският национален отбор.
Футболисти от двата противника на Славата са сред повиканите в националната селекция за аматьори, поради което срещите с двата отбора се отлагат.
Новата дата на двубоя от 11-ия кръг срещу ФК Кюстендил е 21 октомври.
Предстои ОС на БФС – София да насрочи дата за домакинството на Ботев (Ихтиман).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google