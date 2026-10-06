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Янчев: Това поколение ще е основата на "А" отбора, защото има качества

  • 6 окт 2026 | 21:38
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Селекционерът на младежкия национален отбор на България - Тодор Янчев, обяви, че днешното домакинско поражение от Шотландия се дължи отчасти на разочарованието след загубата в Чехия, допъленно от липса на агресия.

22 U21 България 0:2 Шотландия

“Двата гола ги получихме след наши грешки, които, на този етап, не би трябвало да ги правим. След мача в Чехия, който загубихме, има едно разочарование и днес си пролича. Отделно нямахме нужната агресия. Играта ни не се получаваше. Имахме положения, които не реализирахме. Един гол щеше да ни вдъхне увереност, но не се получи.

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Неслучайно голяма част от момчетата влизат в първия отбор. Това поколене ще е основата на “А” отбора, защото има качества. Отдолу има много добри момчета, които са при нас. Имаме разширен състав от 17-18 човека. Има имена, които ни дават увереност", завърши Янчев.

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