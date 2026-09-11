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Хъдсън-Смит е готов за Световния шампионат Ultimate след умората от европейската титла

  • 11 сеп 2026 | 15:55
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Хъдсън-Смит е готов за Световния шампионат Ultimate след умората от европейската титла

Матю Хъдсън-Смит положи неимоверни усилия, за да извоюва своята пета европейска титла на 400 метра в Бирмингам миналия месец, но вече е готов да се бори за първото място на Световния шампионат Ultimate, който ще се проведе от днес до неделя в Будапеща. 

“След края на Европейското първенство целта беше просто да се възстановя колкото се може повече, защото е много необичайно да имаш две големи състезания едно след друго.“

“Не мислех, че ще ме изтощи толкова много, но когато участвах в Диамантената лига в Брюксел, беше много интересно. Доста е забавно, моите агенти и физиотерапевти могат да го потвърдят – преди мечтаех да бягам за 44.2, а сега 44.2 е лошо бягане и то при голяма умора.“

“От една страна, съм много благословен, но от друга, съм много разочарован, защото това ми отреди пето място. Треньорът ми каза, че на 300-ия метър съм бил последен, а аз никога не съм последен на 300 метра. Всички бяха объркани и му изпращаха съобщения с въпроси дали съм добре. Но това беше първото ми състезание от месец насам.“

Будапеща е град, който носи страхотни спомени на Хъдсън-Смит, след като там спечели световно сребро през 2023 г. – година преди да постигне същото на Олимпийските игри в Париж.

Сега, точно по средата на олимпийския цикъл, Хъдсън-Смит се радва на сезон със забележителна последователност, като бяга малко над 44 секунди в почти всяко състезание, въпреки че все още не е слязъл под 43 секунди тази година.

Това е единствената оставаща цел за сезона, докато се подготвя за Лос Анджелис 2028, а къде по-добре да го направи от шампионата Ultimate, където победителите в дисциплините през трите дни ще получат награда от 150 000 долара.

“Все още се чувствам като един от най-добрите в света. Мисля, че едно от хубавите неща тази година е постоянството“, каза Хъдсън-Смит, който ще участва в полуфиналите на 400 метра в петък с цел да се класира за финала в събота.

“В един олимпийски цикъл искаш да започнеш на чисто, защото искаш да надграждаш. Не искаш просто да се хвърлиш с пълна сила, ако разбирате какво имам предвид, защото ако го направиш, какво ще ти остане за олимпийската година?“

“Мисля, че цялата цел на тази година беше, честно казано, просто да постигна постоянство и да спечеля Европейското първенство.“

“Така че изпълнихме първата част. Сега идва втората част – да видим дали мога да се състезавам с най-добрите в света по време на Ultimate.“

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Снимки: Gettyimages

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