Далила Мухамад слага край на златната си кариера на Световния шампионат Ultimate

Олимпийската шампионка Далила Мухамад обяви, че Световният шампионат по лека атлетика Ultimate този уикенд ще бъде последното състезание в нейната забележителна кариера.

“Знам, че съм го казвала и преди, но този път е окончателно“, заяви 36-годишната Мухамад пред Люис Джонсън в Будапеща в навечерието на надпреварата. Полуфиналите и финалът в дисциплината 400 метра с препятствия при жените ще се проведат съответно в събота и неделя.

Световният шампионат, който ще се провежда на всеки две години, прави своя дебют тази година. Той събира на едно място олимпийските шампиони от 2024 г., световните първенци от 2025 г. и останалите най-високо класирани атлети в света. Форматът е сгъстен в три дни и включва полуфинали и финали за дистанциите до 800 метра и само финали за останалите дисциплини.

Всеки победител в индивидуална дисциплина ще спечели 150 000 долара от наградния фонд, който Световната атлетика определя като най-големия в историята на спорта – общо 10 милиона долара.

“Една от причините да продължа да се състезавам тази година беше именно този шампионат“, сподели Мухамад. “Обичам да виждам как нашият спорт расте и се развива, и наистина исках да бъда част от това.“

Преди време Мухамад беше заявила, че очаква 2025 г. да бъде последният ѝ сезон, но след това се завърна и за 2026 г. Тя е на пето място в световната ранглиста за годината с време 53.16 секунди, което е с 1.03 секунди по-бавно от това на лидерката и нейна сънародничка Ана Кокръл.

В кариерата си на 400 метра с препятствия Мухамад спечели олимпийско злато през 2016 г. и световна титла през 2019 г. Освен това тя подобри световния рекорд два пъти – на първенството на САЩ през 2019 г. и на Световното първенство същата година.

“Златото беше толкова далеч от мислите ми; определено не беше целта ми през 2016 г.“, каза тя. “Просто исках да успея като състезателка на 400 метра с препятствия.“

След като спечели сребърен медал зад Сидни Маклафлин-Левон на Игрите в Токио, Мухамад се сблъска с контузии по време на олимпийския цикъл за Париж. Тя завърши шеста на квалификациите за Олимпиадата през 2024 г. Ана Кокръл, която стана втора на квалификациите и спечели сребро в Париж, използва телевизионното си интервю след състезанието, за да отдаде почит на Мухамад.

“Ти направи революция в тази дисциплина“, каза Кокръл. “Влиянието ти върху спорта надхвърля медалите и рекордите. Твоята грация, твоето самообладание, твоят състезателен дух, твоето менторство към мен. Не мога да изкажа достатъчно благодарности на Ди.“

Маклафлин-Левон повтори тези думи през 2025 г.: “Далила, ти наистина промени играта за всички нас. Мисля, че когато те видяхме да подобряваш световния рекорд, след като той стоя толкова дълго, това вдъхнови всички ни. Така че ние сме тук, където сме, именно заради твоя невероятен талант.“

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Снимки: Gettyimages