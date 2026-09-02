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Рилски спортист привлече талант на ЦСКА 1948

  • 2 сеп 2026 | 11:36
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Рилски спортист привлече талант на ЦСКА 1948

Рилски спортист привлече още едно ново попълнение това лято. Тимът се подсили с талантливия атакуващ полузащитник Марто Бойчев, който пристига под наем от ЦСКА 1948.

Бойчев е родом от Самоков и се завръща в своя роден град благодарение и на старши треньора на Рилецо Пламен Крумов. Състезателят е само на 18 години и вече има близо 60 мача зад гърба си за първия отбор на ЦСКА 1948 и още 24 за дубъла на "червените". Той има и 9 срещи за националния отбор на България до 19 години, в които е реализирал 2 попадения.

"Клубът пожелава успех на Бойчев в отбора от родния му град и благодари на ръководството на ЦСКА 1948 за възможността той да играе в Рилски спортист", написаха "скиорите".

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