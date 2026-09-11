Ива Дудова се присъедини към Еджзаджъбашъ

Националката Ива Дудова вече започна подготовка си новия си клуб - турския гранд Еджзаджъбашъ Динавит (Истанбул).

Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова

20-годишната българка се присъедини към Еджзаджъбашъ след края на участието си с националния отбор на България на ЕвроВолей 2026, където "лъвиците" отпаднаха на 1/8-финалите.

"Добре дошла у дома, Ива! Първи докосвания до топката като Тигрица", написаха от Еджзаджъбашъ към видео от първата тренировка на Дудова.

Преди това Дудова разпределителката Дилай Йоздемир са преминали задължителните предсезонни медицински прегледи.

За Дудова това ще бъде първи сезон в едно от най-силните първенства в света.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google