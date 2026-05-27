Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова

Турският гранд Еджзаджъбашъ Дайнавит (Истанбул) обяви трансфера на националката Ива Дудова. 20-годишната волейболистка, която играе на поста диагонал, е поредното ново попълнение на тима.

198 сантиметровата състезателка се присъединява към "оранжевите" след златен дубъл в България с тима на Марица (Пловдив). Зад гърба си тя има няколко титли и Купи с "жълто-сините". Има и няколко индивидуални отличия, сред които MVP на последния сезон.

Ива Дудова преминава в турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул)

"Радваме се, че в редиците ни има такава волейболистка - следим я отдавна и вярваме в нейния потенциал. Вярваме, че при нас Ива ще намери среда, в която може да покаже талантите си, да продължи развитието си и да добави стойност към нашия екип. С правилната работна дисциплина и нашата клубна култура, вярваме, че тя ще достигне много по-високо ниво през следващите години."

От клуба приветстваха Ива и ѝ пожелаха успех.