Световна шампионка с България със силен старт в колежанското първенство на САЩ

Световната шампионка с националния отбор на България за девойки до 19 години Виктория Нинова започна впечатляващо първия си сезон в колежанския волейбол в САЩ. 18-годишната българка, която пристигна в Университета в Синсинати от ЦСКА, бързо се адаптира и още в дебюта си за NCAA остави силно впечатление.

В мача срещу Илинойс нейният тим изоставаше с 0:2 гейма, но направи пълен обрат и спечелиха с 3:2. Нинова завърши с 15 спасени топки в защита – най-много в отбора – и добави 4 аса (б.р. в NCAA либерото може да изпълнява и начален удар на мястото на един от полевите играчи). Две от точките от сервис на Нинова дойдоха в ключови моменти и помогнаха за решаващи серии на Синсинати.

Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

Ден по-късно българката отново бе №1 на тима по спасени топки в защита, този път с 14, при успеха над Сиракюз с 3:0. Така в първите си два официални мача Виктория Нинова оглави тази класация за отбора.

След шест официални срещи балансът на Синсинати е четири победи и две загуби, а Нинова вече показва, че може да има значима роля още в дебютния си NCAA сезон.

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