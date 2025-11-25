Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

  • 25 ное 2025 | 12:13
Капитанът на световните шампионки от България Виктория Нинова ще продължи кариерата си в САЩ.

Либерото на националния отбор до 19 години Виктория Нинова официално заминава за Юнивърсити ъф Синсинати, където ще продължи развитието си с пълна спортна стипендия.

Световната и европейска шампионка ще стане част от престижната волейболна програма на Синсинати Беъркетс - университет с дългогодишни традиции в NCAA Division I и един от най-уважаваните отбори в колежанския волейбол.

В Синсинати Вики ще има възможност да тренира и играе на най-високо университетско ниво в САЩ, под ръководството на доказани специалисти и срещу някои от най-силните състезателки в страната.

“От европейските и световни подиуми към ново голямо предизвикателство — бъдещето е светло, a амбициите са огромни! Продължаваме заедно смело напред към нови върхове!”, написаха от агенцията Радослав Попов и Димитър Калчев Popov&Kalchev Recruitment Agency, които осъществиха преминаването на Виктория Нинова от ЦСКА в Синсинати Беъркетс.

