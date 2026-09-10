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  3. Историческо: ЦСКА открива базата "Димитър Пенев" срещу Локо (Пд)

Историческо: ЦСКА открива базата "Димитър Пенев" срещу Локо (Пд)

  • 10 сеп 2026 | 20:25
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Историческо: ЦСКА открива базата "Димитър Пенев" срещу Локо (Пд)

ЦСКА започва да използва новата клубна база "Димитър Пенев", предназначена за ДЮШ на "червените". Първата среща на новия футболен комплекс, носещ името на митичния български защитник и треньор, ще се проведе на 12 септември (събота) от 11:30 часа. Мачът ще противопостави отборите до 17 години на ЦСКА и Локомотив (Пловдив).

Както е известно, съвсем скоро ще стане готов и новият стадион "Българска армия" в сърцето на Борисовата градина, а паралелно с това ръководството на 31-кратните шампиони обновява и разширява базата в Панчарево, която ще бъде предназначена за подготовката и тренировките на първия отбор и на която ще бъде изграден стадион, на който дублиращият тим на "червените" ще домакинства във Втора лига.

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