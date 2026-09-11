Мартин Йорданов: Всеки мач да сме на макс

Утре едноименния тим на Кюстендил приема Пирин (Разлог). Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Във всеки мач трябва да се стремим да даваме максимума. Само така младия ни отбор ще се изкачва нагоре в развитието си. Не се вълнуваме от представянето на противника. Знаем, че е доста трудно, когато излизаш срещу отбори, които са в затруднено положение. Трябва да сме пределно концентрирани и да търсим победата 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

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