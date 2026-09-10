Украйна с трудно начало на ЕвроВолей 2026 в София

Волейболистите от националния отбор на Украйна тръгна доста трудно на ЕвроВолей 2026 за мъже. Воденият от Раул Лосано тим надделя над Израел с 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:19) в първия си двубой от Група В на турнира, игран тази вечер пред едва около 300 зрители в зала "Арена София".

Вторта среща в групата за украинците е срещу Северна Македония утре (11 септември) от 16,00 часа.

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Израел пък ще играе с настоящия шампион Полша в събота (12 септември) също от 16,00 часа.

Най-полезен за Украйна бе Дмитро Янчук с 18 точки (1 блок, 2 аса, 52% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +12), докато Олег Плотницкий добави 14 точки (3 блока, 1 ас, 32% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +6) за победата.

За тима на Израел Шай Либерман заби страхотните 23 точки (1 блок, 1 ас, 53% ефективнст в атака и 33% позитивно посрещане - +10), а Марк Рура завърши с 15 точки (1 ас и 48% ефективност в атака - +10), но и това не беше достатъчно за успех.

Снимки: CEV.EU

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