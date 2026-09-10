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  3. България с най-много представители от чужденците в Серия А на ЕвроВолей 2026

България с най-много представители от чужденците в Серия А на ЕвроВолей 2026

  • 10 сеп 2026 | 21:12
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Седем български национали са сред общо 46-те волейболисти от клубовете на италианската Серия А, които участват на ЕвроВолей 2026. Това показва специалната статистика, публикувана от Италианската Волейболна Лига (Lega Pallavolo Serie A).

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

Италианската лига направи своеобразно преброяване на своите представители на Европейското първенство. Общо 34 чуждестранни волейболисти от клубовете в системата на Серия А са в съставите на националните си отбори, а към тях се прибавят 12-те италиански национали. Така общият брой достига 46.

Особено впечатляващо е българското присъствие. Седем от 34-мата чужденци са национали на България. Така България е №1 по този показател, пред Франция и Белгия, които имат по петима представители.

Седемте български национали са Симеон Николов и Александър Николов от Кучине Лубе (Чивитанова), Илия Петков и Жасмин Величков от Веро Волей (Монца), Георги Татаров от Алианц (Милано), Руси Желев от Конад (Реджо Емилия) в Серия А2 и Стоил Палев от Есенс Хотелс (Фано) също от Серия А2.

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