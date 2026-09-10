България с най-много представители от чужденците в Серия А на ЕвроВолей 2026

Седем български национали са сред общо 46-те волейболисти от клубовете на италианската Серия А, които участват на ЕвроВолей 2026. Това показва специалната статистика, публикувана от Италианската Волейболна Лига (Lega Pallavolo Serie A).

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Италианската лига направи своеобразно преброяване на своите представители на Европейското първенство. Общо 34 чуждестранни волейболисти от клубовете в системата на Серия А са в съставите на националните си отбори, а към тях се прибавят 12-те италиански национали. Така общият брой достига 46.

Особено впечатляващо е българското присъствие. Седем от 34-мата чужденци са национали на България. Така България е №1 по този показател, пред Франция и Белгия, които имат по петима представители.

Седемте български национали са Симеон Николов и Александър Николов от Кучине Лубе (Чивитанова), Илия Петков и Жасмин Величков от Веро Волей (Монца), Георги Татаров от Алианц (Милано), Руси Желев от Конад (Реджо Емилия) в Серия А2 и Стоил Палев от Есенс Хотелс (Фано) също от Серия А2.

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