Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки в Австрия

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Тулн (Австрия) с награден фонд 160 680 евро.

24-годишният българин и Кай Венелт (Германия) отстъпиха на Даниел Кукиерман (Израел) и Давид Поляк (Чехия) с 6:7(6), 4:6 за час и 28 минути на корта.

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Генов и Венелт пропуснаха да се възползват от сетбол при 6:5 точки в тайбрека за първия сет, а опонентите им взеха три поредни точки, за да поведат в резултата. Във втората част тандемът на българина допусна два пробива и изостана с 0:3, но до края успя да върне само единия и приключи участието си в надпреварата.

Въпреки поражението Антъни Генов заработи 20 точки за ранглистата на АТП при дуетите, както и 735 евро от наградния фонд на надпреварата.

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Снимки: Sportal.bg