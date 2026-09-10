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Зверев достигна четвърти пореден полуфинал в турнирите от Големия шлем

  • 10 сеп 2026 | 07:06
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Зверев достигна четвърти пореден полуфинал в турнирите от Големия шлем

Трудният старт на Александър Зверев на Откритото първенство на САЩ се превърна в безпроблемно плаване към полуфиналите. Поставеният под номер 1 в схемата германец победи Ботик ван де Зандсхулп с 6:2, 7:5, 6:1, с което си осигури място във финалната четворка и на последния за годината турнир от Големия шлем.

Шампионът от „Ролан Гарос“ и финалист от „Уимбълдън“ ще се изправи в петък срещу Карен Хачанов, докато американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо ще спорят в другия полуфинал.

Зверев стана първият тенисист, поставен под номер 1, който играе петсетови мачове във всеки от първите два кръга на турнир от Шлема в Оупън ерата, започнала през 1968 г. Въпреки това, той спечели последните си три мача в чисти сетове и е единственият мъж, достигнал до всички четири полуфинала от „мейджър“ турнирите тази година.

След като прекара повече от четири часа и половина на корта в първите два кръга, Зверев не е бил на игрището повече от два часа и половина в последните си три срещи.

„В други турнири щях да отпадна още в първия кръг, но тук мога да се боря, да играя във формат три от пет сета, да прекарам четири часа и половина на корта и някак да спечеля мача, за да вляза в турнира“, каза Зверев. - След това започвам да играя по-добре с напредването на надпреварата и определено съм щастлив, че съм на полуфинал тук, но разбира се, искам да стигна по-далеч.“

Той достигна финала през 2020 г., но пропиля преднина от два сета срещу Доминик Тийм. Това беше най-близкото му докосване до титла от Големия шлем до победата му тази година на „Ролан Гарос“, а германецът вече има баланс от 23 победи и 2 загуби в мачове от Шлема през сезона.

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Снимки: Gettyimages

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