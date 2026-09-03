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  3. Везенков и Олимпиакос проведоха първа тренировка в пълен състав

Везенков и Олимпиакос проведоха първа тренировка в пълен състав

  • 3 сеп 2026 | 19:37
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Везенков и Олимпиакос проведоха първа тренировка в пълен състав

Баскетболният Олимпиакос проведе първата си тренировка в пълен състав, след като всички състезатели, ангажирани с националните си отбори, включително българската звезда Александър Везенков, се присъединиха към подготовката на тима.

"Червените" пътуват днес за Крит, където им предстои участие в приятелски турнир.

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Капитанът Костас Папаниколау ще пропусне мачовете поради дискомфорт в коляното, а Янулис Ларендзакис също ще получи почивка.

„Това е първата ни тренировка. За съжаление е доста късно, но такава е ситуацията в европейския баскетбол. Много съм доволен от състава, който имаме. Целта на нашия отбор винаги остава една и съща - да бъдем готови да се конкурираме на най-високо ниво и да ставаме все по-добри всеки ден“, заяви старши треньорът Йоргос Барцокас пред клубния сайт olympiacosbc.gr.

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Колкото до предстоящия турнир за Суперкупата на Евролигата, Барцокас добави: „Нямаме лукса да избираме. Влизаме с бързи темпове, за да покажем на новите играчи неща от нашата тактика. Надяваме се, че повечето от тях ще бъдат в добра форма. Тези, които са тук от 10 дни, са на добро ниво, но и за останалите национали е позитивно, че не са контузени. Много отбори се сблъскват с подобна програма, както и контузии в международните мачове. По-малкото време затруднява изграждането на химията в отборите, но ситуацията е такава и ние трябва да се адаптираме“.

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Снимки: Sportal.bg

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