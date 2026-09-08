Александър Везенков за НБА: Знам, че е по-добре никога да не казваш никога

Звездата на българския баскетбол Александър Везенков остава отдаден на процъфтяващата си кариера в Европа, въпреки че от Минесота Тимбърулвс наскоро са проучвали възможността да го убедят да даде още един шанс на НБА. 31-годишният Везенков се чувства ценен и комфортно в гръцкия Олимпиакос, което потвърди в интервю за The ​​Stein Line.

По повод вероятността за негово завръщане в НБА, той коментира: „Сега е трудно, защото тук е моето семейство, моят живот. С Олимпиакос спечелихме много неща. Но в живота си знам, че е по-добре никога да не казваш никога.“

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Действайки под ръководството на старши треньора Майк Браун с екипа на Сакраменто Кингс през сезон 2023/2024, българинът имаше второстепенна роля и записа средно 5.4 точки и 2.3 борби за 42 участия от пейката за средно 12,2 минути на мач.

Везенков оценява този бурен период със зрялост: „Понякога си мисля, че това не беше честен шанс и от двете страни. Но не съжалявам за всичко. Беше страхотно преживяване. Може би съжалявам, че не го направих по-рано в кариерата си, но ще запазя опита завинаги. Научих много, подобрих играта си и подобрих цялостната си визия за играта.“

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