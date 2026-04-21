Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Депресията и мракът, терапията и прераждането, бащинството и любовта към децата, Наполи и футболът: писмото на бившия аржентински национал Езекиел Лавеци за осъзнаването.

"Без мрака не бихме познавали светлината. Без миналото си не бихме били това, което сме. Знам го, разбрах го през последните години. Не бях добре. Месеци наред негативни мисли бяха завладели главата ми. Продължаваха да я изпълват, не спираха. Беше депресия. Тя се появи в живота ми, без да иска разрешение. И често никой не те подготвя да преживееш това неразположение. Малко по малко успях. Децата и съпругата ми бяха от съществено значение. Благодарение на тях се изправих срещу тази тъмна завеса и отново намерих спокойствие и мир.

За първи път говоря за това. За първи път разказвам за Езекиел Лавеци. За неговите слабости, неговата смелост, неговите сенки, неговите светлини. В тези редове ще прочетете пътуването на едно момче, превърнало се в мъж. На един мъж, който имаше смелостта да се изправи срещу собствените си слабости и най-скритите кътчета на своето същество. Тези, които най-много го плашеха. Тези, които най-много ме плашеха. Днес съм готов да ви разкажа за онези дни, за това как останах на крака, за мъжа и бащата, в когото се превърнах. В тези думи ще намерите мен самия. Тук съм. За себе си, за семейството си, за тези, които бяха до мен, за тези, които преживяват или ще преживеят трудни моменти. Не сме сами.

Мракът

Всичко беше тъмно в онези дни. Беше странно, различно усещане. Потискащо. Никога преди не ми се беше случвало. Не и с такава интензивност. Представяте ли си онези моменти, в които губите почва под краката си? Онези, в които имате усещането, че някой ви стиска силно за гърлото, почти ви пречи да дишате? Мислите те парализират, една завеса се спуска над теб и сякаш те смазва. Трудно ти е да въведеш ред в главата си, чувстваш се крехък и пометен от собственото си неразположение. То е част от теб. В тялото и в ума ти. Беше краят на 2023 г. Преминах през период на дълбоко вътрешно неразположение, опознах мрака. Не правех добро. Нито на себе си, нито на близките си. Носеха се много слухове за мен, всякакви. Но малко ме интересуваше, това бяха променливи, които не можех да контролирам. И никой не можеше наистина да знае какво преживявам.

В мен имаше силно състояние на депресия и тревожност. Това е реалността. Никога не бях изпитвал нещо подобно. За известно време това състояние ме беше надвило. Беше ме накарало да се затворя в себе си. Но един ден всичко се промени. Бях стигнал дъното, вече не можех да се гледам такъв. Благодарение на подкрепата на семейството си, избрах да потърся помощ и да се доверя на клиника. Започна моят път на лечение с психолози и специалисти, който продължавам и до днес. Това беше най-доброто решение, което можех да взема за себе си. И го препоръчвам на всеки, който преживява мрачни моменти: потърсете помощ.

🇦🇷🗣️ Ezequiel Lavezzi on his struggles with his mental health in 2023:



"I knew darkness. I was harming myself. Both me and my loved ones. I alternated between DEPRESSION and ANXIETY ATTACKS. I was never clear-headed; my mind was full of NEGATIVE THOUGHTS.



Красотата да си баща

Вижте, благодарен съм, че преминах през тези моменти. Защо ли? Заради човека, който съм днес. Ние сме рожби на това, което преживяваме. И често, на най-болезнените мигове и изпитаната болка. Защото е нужна смелост, за да се изправиш срещу тях. Защото те ни позволяват да опознаем себе си, малко повече. И изпитвам гордост, че успях да приема слабостите си и да стана този, който съм днес. Един по-осъзнат и зрял мъж и баща. Да, баща.

Свикнали сме да мислим, че възрастните дават уроци на малките. Убедени сме, че родителите са пример за децата си. Но не е така. Или поне не винаги. Двете ми деца бяха фундаментални. Оцелях и заради тях. Те ми дадоха силата да устоя. Те са най-големият дар в живота ми. Виторио, вторият, беше втори шанс, който животът ми даде. Той се роди точно в онзи мрачен период. Позволи ми да се преродя и да се преоткрия като баща. Когато се роди Томас, първият ми син, бях просто момче. Този път беше различно. Аз бях различен. По-осъзнат и готов да поема тази отговорност. Всеки ден е ново откритие. Да гледам как Виторио расте, ме кара да се чувствам жив и пълен с енергия. Дава ми нови перспективи. А после е Томас, моята гордост. Гордея се с мъжа, в когото се е превърнал. Деца мои, благодаря ви.

Моят най-добър приятел

Понякога ме питат дали ми липсва топката. Но честно казано, отговарям с „не“. Разбира се, тя е и винаги ще бъде моят най-добър приятел, но сега съм щастлив без нея. Искам да дам място на семейството и да си подаря нови страни от живота. И мисля, че това е причината, поради която се отказах толкова рано. Не ми натежа. Беше усещане, което имах. Ясно, точно. Бях уморен, мотивацията вече не беше същата. А и исках да кажа сбогом, докато все още бях на високо ниво, а не да бъда принуден да го направя. Това беше жест на уважение към моя приятел. Към този, който ме спаси, когато бях просто дете.

Защото, виждате ли, тези, които растат в моя квартал, често нямат бъдеще. Израстваш по улици, където е нормално да виждаш наркотици и оръжия. Те са част от ежедневието ти. И е лесно да поемеш по тези пътища. Родителите ми бяха разделени, аз живеех с майка ми. Тя постоянно беше на работа, а аз прекарвах дните си навън, играейки с приятели. Беше прекрасно, но не и лесно детство. За щастие, имаше я топката. Без футбола не знам какъв щеше да е краят ми. А като се замисля, от 13 до 15-годишна възраст бях спрял да играя. Вече не се забавлявах, беше ми скучно. После, съвсем случайно, един ден отидох с приятели на мачле. Имаше скаути, които ме забелязаха. „Върни се на терена с нас. Но трябва да започнеш да водиш живот на професионалист“. Приех. Нещо се беше променило в мен.

🎙️🇦🇷 Ezequiel Lavezzi on arriving at #Napoli:



Неапол – градът на моето сърце

И тогава дойде Неапол, градът на моето сърце. Беше съдба. Вече бях идвал в Италия на проби във Фермана и Пескара. Заради проблеми с паспорта всичко се провали. Мина време и се появи Аталанта. Дори бяха готови да платят парите, които исках, но когато се появи Наполи, нямах никакви съмнения. За нас, аржентинците, това беше отборът на Марадона. Отказах се от пари, но чувствах, че трябва да избера синята фланелка. И постъпих правилно. Неапол се превърна в мой дом, семейство, любов.

Бях възхитен от обичта и страстта на феновете. Всяка сутрин, преди да отида на тренировка, под къщата ми имаше по 50 души за снимки и автографи. Заедно, ние и неаполитанците, изградихме нещо велико. Върнахме отбора в Шампионската лига. В онези години това изглеждаше невъзможно. А аз с тази фланелка се превърнах в... Почо Лавеци. И именно от уважение и обич към тези хора винаги съм отказвал предложения от италиански отбори. Една твърде силна и чиста любов. Защото Неапол... си е Неапол. Той ми направи най-големия подарък: позволи ми да бъда себе си. По време на кариерата си винаги съм се опитвал да играя, забавлявайки се, както когато бях дете. Ето, в Неапол успях да го направя. Бях щастлив. Наистина щастлив.

Нов живот и поглед към бъдещето

След това топката ме отведе в Париж. Прекрасно преживяване. Беше нов проект, позволихме на феновете да изживеят отново емоцията, която само спечелването на шампионата може да даде. И как да забравя националния отбор. Да носиш фланелката на Аржентина е всичко: емоция, чест, мечта. Моята страна, моята кръв. Сега започнах отначало. Не знам какво крие бъдещето ми. Може би ще се върна в Неапол, кой знае. Знам какъв искам да бъда. Добър баща и съпруг, добър човек. Да разказвам историята си, за да помагам на тези, които преминават през трудни моменти. И затова реших да се доверя на Vanquish, за да мога да комуникирам по най-добрия начин толкова важни послания.

Днес поглеждам назад и се усмихвам искрено. Моето пътуване започна по улиците на Аржентина, когато бях дете. По тези улици се роди и прякорът ми. Имах кученце на име Почоло. Когато то почина, семейството ми ми даде неговото име. Беше куче, което никога не спираше, което създаваше малки ядове... точно като мен. Това дете измина дълъг път. Стана футболист. Спази обещанието, дадено на мама и татко: да остане добър човек. Успя да погледне навътре в себе си и да приеме своите слабости, дори в най-болезнения период от живота си. Стана мъж и баща. И сега искам да продължа по този път на израстване. Да бъда човек, който не забравя през какво е преминал, който успява да приеме простотата и да се наслаждава на семейството си. Искам да живея. Защото в крайна сметка животът е най-красивото нещо за едно човешко същество".

"Кориере дела сера"

Снимки: Gettyimages