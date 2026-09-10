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Защитник на Спартак готов на 100% за игра

  • 10 сеп 2026 | 10:21
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Спартак Варна продължава подготовката си за предстоящото гостуване на Славия в столицата. Двубоят на стадион „Овча купел“ е в неделя.

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Добрата новина в лагера на „соколите“ е завръщането на Димо Кръстев, който вече тренира наравно със своите съотборници. От началото на сезона защитникът попадна само веднъж в групата за мач, но старият мускулен проблем отново се обади и му попречи да запише игрови минути през настоящата футболна кампания.

Кръстев страдаше от неприятно мускулно разтежение в областта на адукторите, което го извади от строя за определен период.

Предстоящият двубой срещу неудобен съперник като Славия ще даде отговор дали „соколите“ ще успеят да продължат доброто си представяне.

Варненци оставиха отлични впечатления в последните си срещи срещу фаворитите ЦСКА и Лудогорец, като демонстрираха добра организация и тактическа дисциплина.

Старши треньорът Васил Петров едва ли ще прави сериозни промени в стартовия състав. Специалистът има основание да се довери на същите футболисти, след като отборът изигра много силен в тактическо отношение двубой в предишния кръг срещу „армейците“.

/Пламен Трендафилов/

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