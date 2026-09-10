Бонман се разминал с трансфер в Италия

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман е бил пред трансфер в Италия. Разградчани и въпросният клуб са били в напреднали преговори, но в последния момент отборът от Апенините се е отказал. "Орлите" са смятали, че сделката ще бъде финализирана успешно и затова на "Хювефарма Арена" бе привлечен Иво Гърбич.

Sergio Padt zit ineens zonder club: 'Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar' https://t.co/MMzIK2xTQA — RTV Noord Sport (@RTVNoordSport) September 8, 2026

След пропадането на сделката Серджио Падт е станал излишен и заради това се е стигнало до раздялата. 36-годишният нидерландец разкри, че е бил изненадан от предложението да прекрати договора си с Лудогорец.

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"Трансферът на Бонман пропадна, а вече бе взет негов заместник. И аз бях жертвата на всичко това. Странно чувство, защото прекарах пет години в тима. Всичко се получи внезапно и много бързо. Приемах клуба като мой дом. Децата също не бяха много щастливи. Но това беше най-доброто решение. Ако отборът иска да се отърве от теб, най-добре е да се опиташ да постигнеш споразумение за раздяла. В противен случай няма да ти направят нещата приятни. За първи път в кариерата ми се стига до такъв край. И изведнъж нямаш клуб", разказа Падт пред rtvnoord.nl.

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"Сега не е най-благоприятният период, защото повечето отбори имат изградени състави. Все още не се чувствам готов да спра с футбола. Отворен съм за разговори", добави още той.

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