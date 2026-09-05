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Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА в efbet Лига - на живо след 1:1 на "Коритото"
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Колоритни фенове от Англия подкрепят "соколите"

Колоритни фенове от Англия подкрепят "соколите"

  • 5 сеп 2026 | 19:46
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Около 15 колоритни фенове от Англия подкрепиха варненските „соколи“. Преди началото на двубоя между Спартак Варна и ЦСКА те заеха местата си на официалната трибуна на стадиона.

Шефът на Спартак (Варна) Алекс Илиев: Имаме идея за нови треньори, но искам Васил Петров да се докаже
Шефът на Спартак (Варна) Алекс Илиев: Имаме идея за нови треньори, но искам Васил Петров да се докаже

Юначните симпатяги са от Лондон и са привърженици на някои от популярните отбори на Острова – „Ипсуич“, „Тотнъм“ и „Ковънтри“. Оказа се, че гостите предварително са разучили и рефрен от песните на „Спартак“ и дори неведнъж подвикнаха с характерния си английски акцент: „Само Спартак!“

/Пламен Трендафилов/

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