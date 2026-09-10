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Микаела Стоянова започна подготовка с Мачерата

  • 10 сеп 2026 | 00:52
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Микаела Стоянова започна подготовка с Мачерата

Националката Микаела Стоянова започна подготовка с новия си клубен отбор КБФ Балдучи ХР (Мачерата). След един сезон в Мегабокс (Валефоля) 21-годишната българка смени отбора си в Италия.

Стоянова се присъедини към Мачерата след края на участието си с националния отбор на България на ЕвроВолей 2026, където "лъвиците" отпаднаха на 1/8-финалите.

Микаела Стоянова: Избрах Мачерата, защото вярвам, че това е идеалното място за развитие
Микаела Стоянова: Избрах Мачерата, защото вярвам, че това е идеалното място за развитие

"Много съм развълнувана да бъда тук в Мачерата и да започна това ново приключение. Нямам търпение да започне сезонът и това ново преживяване. Беше много дълго лято с националния отбор и нямах много време за почивка, но в същото време беше положително, защото ми позволи да поддържам добра форма. Сега имах няколко дни за възстановяване и съм готова да започна работа с отбора. Това ще бъде вторият ми сезон в италианското първенство. Ще дам всичко от себе си и нямам търпение да покажа какво мога и да помогна на отбор да имаме още по-добър сезон заедно", заяви Стоянова пред клубния сайт.

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