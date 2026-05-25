Микаела Стоянова: Избрах Мачерата, защото вярвам, че това е идеалното място за развитие

Българската волейболна националка Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа с отбора на Балдучи. Диагоналът ще бъде част от тима от Мачерата за сезон 2026/27 в Серия А1.

Клубът официално обяви привличането на 194-сантиметровата състезателка, родена през 2005 г., определяйки трансфера като ценен международен удар на пазара. Стоянова, която е основна фигура в националния отбор на България, вече има опит в италианското първенство. През изминалия сезон тя игра за Мегабокс Валефолия, с който спечели европейския клубен турнир Чалъндж къп.

Микаела Стоянова ще продължи да играе в най-силното първенство в света

Сега българката ще продължи своето развитие в Серия А1 в същия регион – Марке, но с екипа на Мачерата. Очаква се тя да донесе мощ и ентусиазъм в състава, воден от треньора Валерио Лионети.

„Мачерата е идеалното място за развитие, вече имам страхотни усещания.“

„Избрах Мачерата, защото вярвам, че това е идеалното място за развитие“, каза Микаела Стоянова след подписването на договора с оранжево-черните.

„От първия момент клубът ми даде наистина позитивно чувство. Развълнувана съм да се запозная с отбора, да се насладя на атмосферата на Мачерата и да започна тази нова глава в кариерата си.“

„През следващия сезон очаквам много работа, нови преживявания и важни моменти, които да споделя с отбора“, продължи новата волейболистка на Мачерата.

„Искам да се подобря колкото е възможно повече, да помогна на клуба да постигне целите си и да се наслаждавам на всяка стъпка от това пътуване.“