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Евгени Иванов – Пушката: Всички знаят, че сме фактор и ще играят най-добре срещу нас

  • 9 сеп 2026 | 19:31
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Бившият волейболен национал на България Евгени Иванов – Пушката говори пред Sportal.bg преди първия мач на „лъвовете“ на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

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„Очакванията ми са момчетата да покажат най-доброто, на което са способни. Мисля, че вече знаем какъв е техният потенциал, така че, ако успеят да покажат това, което искаме, а именно най-доброто, това ще ги доведе до една сериозна позиция в крайното класиране.

„Аз вече казах, че това Европейско ще бъде много трудно за момчетата от гледна точка това, че те вече са фактор и всички ги възприемат като такъв. Ако на Световното бяхме малко като аутсайдери, сега вече всички знаят, че сме фактор и ще очакват от нас да играем добре, съответно всеки ще ни взима под внимание и ще се подготвя и ще играе най-добре срещу нас. Така че е много трудно да определим докъде ще стигне нашият отбор, но аз мисля, че с малко повече късмет може дори първи в групата да свършим“, каза Пушката.

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Снимки: Sportal.bg

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